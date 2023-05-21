Android kullanıcıları Apple'a geçiyor

Analiz şirketlerinin yaptığı son değerlendirmelere göre Android kullanıcıları tercihlerini değiştirerek Apple kullanmaya başladı.

Android kullanıcıları Apple'a geçiyor

Editör: Ufuk CİNGÖZ

CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) analiz şirketi yeni bir rapor yayınladı.

Raporda son dönemlerde Android kullanıcıları toplu halde Apple akıllı telefonlara geçmeye devam ettiğini ortaya koydu. Özellikle son beş yılda Android'den iOS'a geçen kullanıcıların sayısında önemli bir artış olduğunu ortaya koydu.

Ankete katılan yeni iPhone sahiplerinin %15'i önceki akıllı telefonlarının bir Android cihaz olduğunu söyledi. Kıyaslama açısından bu oranın bir önceki yıl %11, ondan önceki sene ise %10 olduğunu belirtiliyor.

Yayınlanan veriler 2018 yılında da %15 seviyesine ulaşıldığını gösteriyor.

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