Android kullanıcıları neden iPhone'a geçmek istiyor

Akıllı telefonlar her geçen gün hayatımızın her alanına sirayet ederken kullanıcıların Android ve Apple arasındaki bocalaması sürüyor.

Android kullanıcılarının iPhone’a geçişinde ivme hızla artıyor. CIRP’ın Mayıs ayı raporuna göre, Android’den iOS’a geçiş %10 - %15 oranında arttı.

NEDEN ANDROİD'DEN İPHONE'A GEÇİŞ VAR

DonanimHaber.com’da yer alan bilgilere göre; en son veriler, Android kullanıcılarının iOS’a geçmelerinin ardındaki çeşitli faktörleri açığa çıkarıyor.

İŞTE ANDROİD'DEN İPHONE'A GEÇME NEDENLERİ:

Önceki telefonda yaşanan sorunlar

Geniş aksesuar seçenekleri

Daha sezgisel kullanıcı arayüzü

Maliyet

Çevresel faktör

iPhone alıcılarının yarısından fazlası, önceki telefonlarında yaşadıkları sorunları açıkladı. Bağlantı sorunları, pil ömrü ve başka önemli cihaz işlevlerinde yaşadıkları sorunları neden olarak sıraladı.

Android’den iPhone’a geçiş yapanların %26’sı, yeni işletim sisteminin özelliklerinden veya iPhone’un donanımından etkilendiklerini belirtti.

iPhone’a geçenlerin küçük bir kısmı, yeni bir Android telefon almanın daha maliyetli olacağını düşünüyor. %6’lık bir kesim de aile ve arkadaşlarıyla aynı uygulamalara erişmek için iPhone’a geçtiklerini belirtti.