Android telefonlarda büyük tehlike. 100'den fazla uygulama tespit edildi

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, güvenlik araştırma şirketi Dr.Web, Android kullanıcılarını tehdit eden yeni bir kötü amaçlı yazılım tespit edildiğini duyurdu.
Dr.Web tarafından ''SpinOk'' adlandırılan casus yazılım, an itibariyle 400 milyondan fazla indirilen 100'den fazla Android uygulamasında tespit edildi. Reklamverenler için bir yazılım geliştirme kiti (SDK) olarak sunulan bu modül, cihaza yüklendikten sonra hem gizli reklamlar gösterilmesini hem de cihazda bulunan özel verilerin uzak bir sunucuya gönderilmesini sağlıyor.
O UYGULAMALAR:
Noizz: müzikli video düzenleyici - 100 milyon indirme
Zapya - Dosya Aktarımı, Paylaşma - 100 milyon indirme
vFly: video düzenleyici ve video oluşturucu - 50 milyon indirme
MVBit - MV video durum oluşturucu - 50 milyon indirme
Biugo - video yapıcı ve video düzenleyici - 50 milyon indirme
Crazy Drop - 10 milyon indirme
Cashzine - Para ödülü kazanın - 10 milyon indirme
Fizzo Novel - Çevrimdışı Okuma - 10 milyon indirme
CashEM: Ödüller Alın - 5 milyon indirme
Tick: 5 milyon indirme
SpinOk casus yazılımı içeren diğer uygulamalar ise şu şekilde:
Noizz: video editor with music
Zapya – File Transfer
Share VFly: video editor&video maker
MVBit – MV video status maker
Biugo – video maker&video editor
Crazy Drop Cashzine – Earn money reward
Fizzo Novel – Reading Offline
CashEM: Get Rewards
Tick: watch to earn
Bank Bingo Slot
Bingo-J
Jelly Connect
Mega Win Slots
Lucky Clover Bingo
Jackpot King – Coin Pusher
Owl Pop Mania
Daily Step
Get Rich Scanner
Star Quiz
Lucky Jackpot Pusher
Pic Pro – AI Photo Enhancer
PlayBox: Rewarded Play
Mission Guru: Brain Boost
Bubble Connect – puzzle match
Novelah – Read fiction & novel
InstaCash:Earn rewards
VibeTik
Bingo Tour
Coin Big Bang
Gold Miner Coin Dozer
Match Fun 3D
SurveyKing – Earn from surveys
Holiday Solitaire Party
Step Counter:Keep Fit
Survey Cash – Earn Easy Cash
BitCoin Connect
Mega Blast Tree
Treasure Scanner
Mega Coin Dozer
TT Tube:Short Video
Space Pop: Bubble Shooter
WOW Domino
Cake Factory: Pop Match3
Solitaire Arena
Domino Master
Royal Fishing Party
Piggy Rush Slot
Fruit BigBang
Solitaire Go: TriPeaks
Casino Royale: Wild Slots
Coin Vibe
Lucky Word Club
Money Gun – Earn money easily
Weather & Rewards – Real Money
Witch Slots 2
Fruit Drop
Bingo Joy
Video Tube: Cash Back
Digger Master – Casino slots
Trend Games
Make Money & Earn Cash Rewards
bucksfir
NovelFun
PixMania: Ganhe prêmios no pix
MemGuru
Candy Gas
Cash Prizes – Earn Rewards App
Gamony : Make Money Everyday
OhCash
Youth Rewards – Cash App
Fantasy Pusher
Money Game-Win Real Cash
Smart Walk
Mania Vegas Slots
Tap Away 3D StepWin-Pedometer &
Step Tracker
Queen Match-Triple Tile Master
Fast Wallet-Earn Money & games
Lion Coin: The King of Rewards
Reweize: Earn Rewards
SWE Rewards “Swedswap”
Blitz Slots
Water Puzzle Captain
Money Tube: Video Player
DigiWards
Bitcoin Cash Giveaway
Money Well:Play game & earn cash
Stars Coin
Colo Chess
Alaa win play
Lucky Money – Real Money Games
Puzzle Cash
Jackpot bingo Slots
Pop Rewards
Play Tube
Loto Scratch and Win
Game Reward- Real Money Games
Parking Inc. 3D
Maya Merge
Royal Dice Party
ChipWin To 21:Merge game