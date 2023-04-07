Anemiye iyi gelen 10 besin

Halk TV’de yer alan habere göre; Pek çok insanın sorunu olan kansızlık, alınan besinlerle dengelenebildiği bildirildi. Sizin de yorgunluk, halsizlik gibi sorunlarınız mı var? Değerlerinize göre anemi sorununuz varsa bu besinlerle derdinizden kurtulabilirsiniz. Peki, hangi besinler kansızlıkla savaşıyor? Kan ölçümlerinize baktırdınız mı?

İŞTE ANEMİYE İYİ GELEN 10 BESİN…

- Portakal

- Badem

- Karaciğer

-Keçiboynuzu Pekmezi

- Ispanak

- Çekirdekli Siyah Kuru Üzüm

- Çilek

- Kırmızı Pancar

- Kuru İncir

- Yumurta

KANSIZLIĞIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Anemi belirtileri, hastanın yaşına, sağlık durumuna ve anemi gelişim hızına göre değişir. Başlıca belirtiler şu şekildedir:

-Ağız içinde aft oluşumu,

-Baş ağrısı,

-Baş dönmesi,

-Çarpıntı,

-Dikkat bozukluğu,

-Dilde yanma,

-Göğüste ağrı,

-Kas kuvvetinin azalması,

-Kulak çınlaması,

-Kuru ve soluk cilt,

-Kansızlık belirtileri nefes darlığı,

-Parmaklarda uyuşma,

-Saç dökülmesi,

-Tırnaklarda güçsüzleşme,

-Unutkanlık,

-Uyku hali,

-Yorgunluk.