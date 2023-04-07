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Anemi nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

İnsanların korkulu rüyası olan anemi hastalığının detaylarını internet kullanıcıları arama motorlarında aratıyor. Peki, Anemi hastalığı nedir? Anemi hastalığı belirtileri nelerdir? Anemi hastalığı tedavi yöntemleri nelerdir? Detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 16:06
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Anemiyle ilgili tüm detaylar

Anemi nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?
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İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. Bu hastalıklardan birisi olan anemi hastalığıyla ilgili detaylar...

ANEMİ NEDİR?

Kan hücreleri kemik iliği tarafından oluşturulmaktadır. Kırmızı kan hücreleri, alyuvarlar (eritrositler), vücutta oksijenin taşınmasından sorumludur ve belli miktarda hemoglobin içerir. Anemi, kırmızı kan hücrelerinin ve kan yoluyla vücutta oksijen taşımalarını sağlayan bir protein olan hemoglobin seviyesinin de düşüşüne verilen addır.

ANEMİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Aneminin en sık görülen belirtileri arasında nefes darlığı, çabuk yorulma, halsizlik, baş dönmesi, konsantrasyon bozukluğu,  baş ağrısı, tırnak kırılması, saç dökülmesi, çarpıntı, solgunluk, zayıflık bulunmaktadır. Hafif anemisi olan çoğu kişi bunu fark edemeyebilir. Daha ciddi anemi durumlarında; karında, sırtta veya göğüste ağrı, görme bozuklukları ve sarılık görünümünü görmek mümkündür. Aneminin tipine ve şiddetine bağlı olarak belirtiler az ya da daha şiddetli olmaktadır.

ANEMİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Aneminin birçok nedeni bulunur ve tedavi nedenine göre belirlenmektedir. Demir eksikliğinden kaynaklanan anemilerin tedavisinde yeterli kan üretiminin tekrar sağlanması için demir takviyesi kullanılmaktadır.  Kronik hastalıklar sonucu oluşan anemilerde kronik hastalık tedavi edilmelidir. Çok şiddetli anemi tablolarında kişinin hastaneye yatması ve kan transfüzyonu (nakli) gerekebilir. Bunu yapma kararı; aneminin süresi, hastanın yaşı ve önceki hastalıkları gibi çok çeşitli faktörlerden etkilenmektedir.

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