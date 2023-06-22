Angel Di Maria'nın yeni takımı belli oldu

Galatasaray'ın da istediği Arjantinli yıldız Angel Di Maria'nın yeni takımı belli oldu.

Angel Di Maria'nın yeni takımı belli oldu

İtalya'nın Juventus takımından sözleşmesinin bitmesiyle ayrılan Arjantinli dünyaca ünlü yıldız Angel Di Maria, uzun süredir Galatasaray'ın gündemindeydi.

Hatta Erden Timur'un Angel Di Maria için bizzat devreye girdiği ileri sürülmüştü.

Ancak İtalyan basınında çıkan habere göre Angel Di Maria'nın yeni takımı belli oldu.

Transfer haberleriyle tanınan Fabrizio Romano, Angel Di Maria'nın Benfica ile anlaştığını, önümüzdeki günlerde de sözleşme imzalanacağını duyurdu.

Di Maria, 13 yıl önce de Arjantin'den Avrupa'ya Benfica ile anlaşarak ayak basmıştı.

Daha sonra Real Madrid, Manchester United, PSG ve Juventus formaları giyen 35 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Juventus'ta 40 resmi maçta 8 gol attı ve 7 asist yaptı.

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