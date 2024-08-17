Ani manevra yaptı motosiklete çarptı

Motosiklete böyle çarptı

İstanbul Sarıyer'de ani dönüş yapan İETT otobüsünün karşı yönden gelen motosikletle çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Yeniköy Güzelce Mahallesi Ali Paşa Caddesi'nde ilerleyen İETT otobüsünün sürücüsü, ani bir manevrayla sola dönüş yaparak, karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı.Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, caddede ilerleyen İETT otobüsünün ani manevrası ve motosikletle çarpışması, kazayı görenlerin de yardıma koşması yer aldı.