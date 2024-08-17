Ani manevra yaptı motosiklete çarptı

Düzenleme: Kaynak: AA
Ani manevra yaptı motosiklete çarptı

Sarıyer'de ani manevra yapan İETT otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Motosiklete böyle çarptı

İstanbul Sarıyer'de ani dönüş yapan İETT otobüsünün karşı yönden gelen motosikletle çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Yeniköy Güzelce Mahallesi Ali Paşa Caddesi'nde ilerleyen İETT otobüsünün sürücüsü, ani bir manevrayla sola dönüş yaparak, karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı.Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, caddede ilerleyen İETT otobüsünün ani manevrası ve motosikletle çarpışması, kazayı görenlerin de yardıma koşması yer aldı.

Son Haberler
Gönüllülük adı altında soygun. Devlet okulu kayıt ücreti olarak 20 bin lira istedi Gündem
Gönüllülük adı altında soygun. Devlet okulu kayıt ücreti olarak 20 bin lira istedi
Polisten kaçtı, o anları kayda aldı Gündem
Polisten kaçtı, o anları kayda aldı
Hatay'da kontrollü yıkım kontrolden çıktı Yaşam
Hatay'da kontrollü yıkım kontrolden çıktı
Baş dönmesinin sebepleri neler? Sağlık
Baş dönmesinin sebepleri neler?
TIR şoförü yolunu kapatan otomobili tek başına kaldırdı Yaşam
TIR şoförü yolunu kapatan otomobili tek başına kaldırdı
Bülent Uygun istediğini aldı Spor
Bülent Uygun istediğini aldı
Kapatılan nükleer santrali böyle yerle bir ettiler Dünya
Kapatılan nükleer santrali böyle yerle bir ettiler