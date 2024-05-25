Animasyon filmiyle birlikte uluyan köpek izleyenleri güldürdü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Animasyon filmiyle birlikte uluyan köpek izleyenleri güldürdü

Sahibiyle birlikte "Zootropolis" filmini izleyen bir köpeğin, kurtların uluduğu sahnede onlarla birlikte uluması izleyenleri kahkahaya boğdu. Sahibi tarafından kayda alınan bu komik an, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Animasyon filmleri, her yaştan izleyiciyi etkileyen büyülü dünyalar sunar. Ancak bu sefer, bir köpek, animasyon dünyasına kendini öyle kaptırdı ki filmdeki kurtların uluduğu sahnede onlara katılarak uludu. Köpeğin bu doğal tepkisi, izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü.

Sahibinin kayda aldığı ve sosyal medyada paylaştığı bu eğlenceli an, kısa sürede viral oldu. Hayvanseverler, köpeğin filmle olan bu eşsiz etkileşimini büyük bir ilgi ve beğeniyle karşıladı. Yüzlerce yorum ve beğeni alan video, hayvanların da filmlerden etkilenebileceğini gösterdi.

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