Tek seferde beşiz doğuran koyun hayrete düşürdü

Mudurnu ilçesine bağlı Hacımusalar köyünde, hobi olarak küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Sami Açıkgöz’ün koyunu, tek seferde beşiz doğurdu. 60 yaşındaki Açıkgöz, akşam saatlerinde işten geldiğinde ahırında hamile koyunun beşiz doğurduğunu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Balıkesir bölgesine ait bir cins koyunun beşiz doğurmasıyla, Açıkgöz ailesi büyük bir sevinç yaşadı.

İlk defa beşiz doğuran koyun gördüğünü söyleyen Sami Açıkgöz, “Biz hobi olarak yapıyoruz. 60 yaşına girdim ben ilk defa beşiz doğuran gördüm. Çocuklarım da çok sevindi. Oğlum dün akşamdan beri arıyor, ‘koyun nasıl oldu?’ diye. Hemen alıştılar biberonla beslemeye. Bu bölgede beşiz doğuran hayvan nadir görülür” dedi.