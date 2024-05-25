'Terso Kemal' lakaplı vatandaş gazeteleri tersten okuyor

Kaynak: İHA
'Terso Kemal' lakaplı vatandaş gazeteleri tersten okuyor

Gaziantep'te yaşayan 63 yaşındaki Kemal Elma, kelimeleri tersten okuma becerisini ileri seviyeye taşıyarak gazeteleri de tersten okuyor. Bu ilginç özelliğiyle "Terso Kemal" lakabını alan Elma, çevresindekilerin hayranlığını kazanıyor.

Gaziantep’in 63 yaşındaki ilginç karakteri Kemal Elma, kelimeleri tersten okuma becerisiyle dikkat çekiyor. Yakın çevresinde "Terso Kemal" olarak bilinen Elma, şimdi de gazeteleri tersten okuma yeteneğiyle görenleri hayrete düşürüyor.

Kemal Elma’nın bu sıra dışı yeteneği, onun kentin tanınmış simalarından biri olmasına neden oldu. Elma, kelimeleri hızlı ve hatasız bir şekilde tersten okuyabiliyor. Bu becerisini geliştiren Elma, artık gazeteleri de tersten okumaya başladı. Bu özellik, onun hikayesini daha da ilgi çekici hale getiriyor. Kemal Elma’nın bu özel yeteneği, sadece çevresindeki insanlar için değil, aynı zamanda sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.

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