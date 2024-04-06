Animatör yüz vermeyen çocuğun arkasından yaptığı hareketle çevredekileri güldürdü

Bir su parkında yaşanan eğlenceli anlar, sosyal medyada paylaşılarak gündem oldu. Su parkında animatör olarak görev yapan bir kişi, kendisine yüz vermeyen bir çocuğun arkasından yaptığı komik hareketle çevresindekileri güldürdü. Animatör, çocuğun dikkatini çekmek için çaba gösterirken, çocuk yüzünü başka yöne çevirerek animatöre ilgisiz davrandı. Bunun üzerine animatör, espri yaparcasına çocuğa karşı komik bir hareket yaptı. Bu durum çevrede bulunanların da dikkatini çekti ve etrafındakiler gülmeye başladı.