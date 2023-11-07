Anında etkili 10 doğal ağrı kesici ortaya çıktı

Ağrı, vücudun bir sorun olduğunu belirten bir sinyaldir. Ağrıyı gidermek için kullanılan ilaçlar, farklı yollarla ağrı iletimini veya üretimini engelleyebilirler. Ancak bu ilaçlar, bazen istenmeyen yan etkiler de oluşturabilirler. Bu nedenle, doğal ağrı kesiciler olarak bilinen bitkilerden yararlanmak iyi bir seçenek olabilir. Doğada, ağrıyı azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yardımcı olan çok sayıda bitki vardır. Bu bitkilerin bazıları, bilimsel araştırmalarla desteklenen etkili bileşikler içerirler. Bazıları ise, halk arasında yaygın olarak kullanılan ve deneyimlerle kanıtlanmış bitkilerdir.

İşte ağrıyı hızlı bir şekilde dindiren 10 doğal bitki…

Kimyon: Cuminum cyminum adı verilen bir bitkidir ve tohumları hem yemeklerde hem de sağlık için kullanılır. Kimyon, diyabet, epilepsi ve ağrı gibi rahatsızlıkların tedavisinde faydalı olmuştur. Kimyonun ağrıyı azaltan etkisi, tohumlarında bulunan ve en çok küminaldehit olan doğal bileşiklerden kaynaklanmaktadır. Küminaldehit, ağrıyı hissetmemizi sağlayan reseptörleri etkileyebilmektedir. Kimyon tohumlarından elde edilen esansiyel yağlar da ağrı giderici olarak kullanılmaktadır. Bu yağlar, kas ve eklem ağrılarına ve mide kramplarına iyi gelmektedir. Kaliteli kimyon yağları, tamamen doğal olmalı ve alkol gibi katkı maddeleri içermemelidir. Ayrıca bu yağlar, küçük ve koyu renkli cam şişelerde muhafaza edilmelidir.

Kekik: Kekik, çok yıllık ve kokulu bir bitkidir ve doğal ağrı kesiciler arasında popülerdir. Kekikte, timol ve karvakrol gibi iyileştirici etkisi olan doğal bileşikler vardır. Bu bileşikler, kas spazmlarını önlemeye ve gevşetmeye yardımcı olur. Yapılan çalışmalar, kekik esansiyel yağının adet ağrısını gidermede etkili olduğunu ve yan etki oluşturmadığını göstermiştir. Kekik yağının en iyi kalitesi, doğal ortamda yetişen ve kimyasal madde kullanılmadan üretilen bitkilerden elde edilir.

Karanfil: Karanfil, hem mutfakta hem de kozmetikte kullanılan bir baharattır. Ayrıca bitkisel ilaçlarda da çeşitli şifa verici özellikleriyle bilinir ve en güçlü doğal ağrı kesicilerden biridir. Karanfilin ağrı kesici etkisi, karanfil yağında bulunan ve öjenol adı verilen kokulu bir molekülden gelir. Bu molekül, ağrı reseptörlerini etkileyerek ağrıyı azaltır. Karanfil yağını kullanmak için, birkaç damla karanfil yağını biraz bitkisel yağ (örn: badem yağı) ile karıştırıp ağrıyan bölgeye masaj yapmak yeterlidir. Karanfil yağı, adet ağrısı, mide krampları ve boyun ağrısı gibi durumlarda önerilir. Ayrıca diş ağrısına da iyi gelir.

Ak söğüt: Islak yerlerde sıkça rastlanan bir ağaç çeşididir. Botanikte Salix alba adıyla tanınır ve Salicaceae familyasına dahildir. Kabuğu, salisin başta olmak üzere biyolojik olarak etkin maddeler bakımından zengindir. Ak söğütün şifa verici özellikleri, bu maddeye ve doğal bir ağrı giderici ve iltihap azaltıcı olarak bilinen polifenol ve flavonoidlere bağlıdır. Ak söğüt kabuğu farklı yollarla ağrıya müdahale eder. Ak söğüt ekstreleri, kapsül veya sıvı çözelti şeklinde satılır ve sırt ağrısı, baş ağrısı, romatizma ve artrit gibi değişik ağrı türlerinde faydalıdır. Ürünler, etkin madde oranı açısından farklılık gösterebilir, üreticinin belirttiği dozu uymak önemlidir. Söğüt ekstreleri yemek sonrası alınmalıdır.

Nane: Nane dünyanın her yerinde yetişen ve yaprakları çeşitli iyileştirici etkilere sahip olan bir bitkidir. Nane özellikle ağrı giderici etkisiyle tanınır. Ağrı giderici etkisi reçineler, uçucu yağlar ve flavonoidler gibi bitkide bulunan maddeler sayesindedir ve hem merkezi hem de periferik olarak ağrı alıcıları seviyesinde etki eder. Kullanılacak ürünler temel olarak yüzde 100 saf ve organik esansiyel yağlardan oluşmalıdır. Nevralji, kas ağrısı, eklem ağrısı ve migren için harici kullanım için bu tür ürünler kullanılabilir. Baş ağrısını geçirmek için alın ve şakaklara nane esansiyel yağı sürülebilir, ancak göz çevresine çok yaklaşmamak gerekir.

Kişniş: Kişniş, yıllık otsu bir bitkidir. Bitkinin hem taze yaprakları hem de kuru tohumları yemek alanında kullanılmaktadır. Ayrıca kişniş, alternatif tıpta yaygın olarak kullanılan bir ilaçtır. Yapılan çalışmalar, ağrı giderici bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bu özellik, kuersetin gibi flavonoidler de dahil olmak üzere bitkide bulunan biyoaktif maddeler sayesindedir. Bu maddeler bazı alıcılar seviyesinde çalışarak ağrı algısını ortadan kaldırır. Ağrı giderici için üretilen ürünler genellikle kişnişin damıtılmasıyla elde edilen ve küçük koyu renkli cam şişelerde bulunan yüzde 100 saf esansiyel yağdan oluşur. Ürünün birkaç damlası herhangi bir bitkisel yağ ile karıştırılmalı ve ağrı duyulan bölgeye tamamen emilinceye kadar uygulanmalıdır. Genel olarak bu ürünler romatizma ve kas ağrılarının giderilmesi için uygundur.

Pelin, Artemisia absinthium olarak da bilinen ve Asya ve Avrupa’da yaygın olarak yetişen bir ot türüdür. Bu bitki, birçok şifalı etkiye sahiptir ve doğal tıpta bitkisel ilaçlardan biri olarak kullanılır. Pelin’in şifalı güçleri, terpenoidler, organik asitler ve flavonoidler gibi çeşitli fitokimyasallar sayesinde ortaya çıkar. Bitkinin esansiyel yağları da tedavi edici niteliklere sahiptir. Özellikle saf ve doğal esansiyel yağlar, adet, eklem ve kas ağrılarına iyi geldiği ve sakinleştirici ve rahatlatıcı bir etki yaptığı bilinir.

Ebegümeci, ağrı ve iltihap giderici özellikleri ile tanınır. Bu özellikler, bitkinin yaprak ve çiçeklerinde yoğunlaşmış olan flavonoidler sayesinde gerçekleşir. Bu maddeler, iltihap ve ağrıyı azaltarak yatıştırıcı bir rol oynar. Ebegümeci, genellikle bitkisel takviyeler yapmak için kullanılır ve elde edilen sıvı çözümler, yaprak ve çiçeklerden elde edilen aktif bileşenleri içerir. Bitki, sıvı takviyelerin yanı sıra bitki çayı olarak da önerilir.

Kara yonca, farklı şifalı özellikleri ile bilinir ve kas spazmları, romatizma ve eklem iltihabı gibi durumların tedavisinde terapötik olarak kullanılır. Yoncanın şifalı özellikleri, flavonoidler, alkaloidler ve triterpenler gibi biyolojik olarak etkin maddeler ile ilişkilidir. Yonca temelli takviyeler, hem kapsül hem de tablet formunda ve özüt olarak mevcuttur. Taze bitkilerden üretilmiş ürünlerin alınması önerilir.

Zencefil, doğada bulunan en etkili ağrı kesicilerden biri olan zencefil köküdür. Araştırmalar, zencefil ekstraktının, vücutta iltihaplanmaya yol açan sitokinler adlı moleküllerin üretimini önemli ölçüde azalttığını göstermiştir. Zencefil, yan etki oluşturmadan ağrıyı iyileştirir ve vücuttaki iltihaplı süreçleri düşürür.