İşte ağrısı kesici ot

Ağrı kesici şeklinde kullanılan akşam sefası otunun faydaları dikkatlerden kaçmadı.

Cemile Balcı KAYNAK: Haber Merkezi
İşte ağrısı kesici ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

AĞRI KESİCİ OT

Ağrı kesici şeklinde kullanılan akşam sefası, idrar sorunu bulunanlar için de oldukça iyi bir etkiye sahiptir.

GECESEFASI OTU NEDİR?

Bileşikgillerden çiçekleri güzel, sarı renkli bir bitkidir. Akşamsefası (Mirabilis jalapa), akşamsefasıgiller (Nyctaginaceae) familyasından çok yıllık bir süs bitkisi türüdür.

AĞRI NEDİR?

Ağrı, gerçek veya potansiyel bir doku hasarından kaynaklanan veya bu şekilde tanımlanan, hoş olmayan bir duyu ve duygusal bir deneyimdir. Ağrı hafif, bölgesel, hafif veya şiddetli olabilir.

ANINDA ETKİLİ 10 DOĞAL AĞRI KESİCİ

-Kimyon

-Kekik

-Karanfil

-Ak söğüt

-Nane

-Kişniş

-Pelin

-Ebegümeci

-Kara yonca

-Zencefil

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