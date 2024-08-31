Anıtkabir’in minik ziyaretçisi kendine hayran bıraktı

Anıtkabir’deki nöbet değişimi sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Minik bir ziyaretçi, askerlerin nöbet değişimi sırasında yaptığı hareketleri birebir taklit ederek orada bulunanların büyük ilgisini topladı. Küçük çocuğun askerleri büyük bir ciddiyetle izleyip adım adım takip ettiği bu anlar, Anıtkabir’i ziyaret eden herkesin yüzünde bir gülümseme oluşturdu. Bu anlar, yalnızca orada bulunanların değil, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra da geniş bir kitle tarafından beğeniyle izlendi.