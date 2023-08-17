Anıtkabir’in yanına cami yapılacak. Sırf Anıtkabir’in silueti bozulsun diye

Anıtkabir’e 300 metre mesafede bulunan ve ‘eğitim bölgesi’ olarak tanımlanan alan ‘ibadet bölgesi’ olarak değiştirilerek cami yapılmasının önü açıldı. Caminin yüksekliği için bir sınır bulunmazken amacın Anıtkabir’in siluetinin bozulması olduğu belirtiliyor.

Anıtkabir’in yanına cami yapılacak. Sırf Anıtkabir’in silueti bozulsun diye

Ankara Beşevler’de bulunan Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, 2016 yılında “depreme dayanıksız” olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Hacettepe Devlet Konservatuvarı’yla bitişik olan ve “eğitim bölgesi” olarak adlandırılan alan, daha önce AKP’li eski başkanlar Melih Gökçek ve Mustafa Tuna dönemlerinde iki kez “ibadet alanına” dönüştürülmek üzere planlanmış ancak itirazlar sonucu, mahkemenin de “Beşevler Meydanı’na cami yapılması eğitim içeriğini zedeler” gerekçesiyle proje durdurulmuştu.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, aynı proje, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’ne Haziran 2023’te tekrar geldi ve meclis toplantısında oybirliğiyle kabul edildi. Karar, temmuz ayında askıya çıktı. Meslek odaları ve bölge yurttaşları karara tepki gösterdi.

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‘BÖLGEDE 4 CAMİ VAR’

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, 3. kez dava açmaya hazırlandıklarını belirterek “Cami, yürüme mesafesinde, 500 metre içinde dört adet cami olmasına karşın, ‘Cumhuriyetin eğitim ve bilim yerleşkesine’ yapılmak isteniyor. Eğitimin bundan zarar göreceği ifade edilirken, üst üste ibadet alanına dönüştürülmesi kabul ediliyor” dedi.

Cami planının, Anıtkabir’in arazisine 300 metre mesafede olduğunun altını çizen Candan, “Beşevler’in kalbine 100 bin metrekare beton saplayarak, Anıtkabir’in alanında baskıyı artıracak ve üçüncü açılardan Anıtkabir’in siluetine dahi etki ederek bozabilecek bir konumda. Karara onay verenlere karşı sessiz kalmayacağız” diye konuştu.

‘YÜKSEKLİK BELİRSİZ’

Kararın “oy birliğiyle” alınmasını eleştiren Candan, şunları kaydetti: “İktidar, bu camiyi simgesel olarak kullanıyor. Mimarlar Odası zaten iktidarın yıkmaya çalıştığı camileri de koruyor.”

Öte yandan, oybirliğiyle onaylanan proje kararında, 35 bin metrekarelik ibadet alanının “emsal 1,5 yükseklik serbest” olması da dikkat çekti. Candan, projede “yüksekliğin serbest” olarak tanımlanmasına tepki gösterdi. Planın emsal değerine göre, caminin yüksekliğinin bir sınırı bulunmuyor.

‘BİLİNÇLİ İHANET GİRİŞİMİ’

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt bir gazetede yayımlanan “Anıtkabir’e cami açılmalıdır. Türkiye artık dinsiz Atatürk anlayışını terk ederek ‘Müslüman Atatürk’ konseptine geçmelidir” sözlerini de anımsatarak karara tepki gösterdi. Bozkurt, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Her ikisi de AKP iktidarı tarafından, ‘karşıdevrim’ sürecinde, Batı emperyalizminin 100 yıllık hedeflerini gerçekleştirme doğrultusunda bir ihanet girişimidir. Bunlar, bilinçli yapılan ve tesadüf olmayan ihanet girişimidir. Yoksa her yer bitti de Anıtkabir mi kaldı, Ankara’da cami kıtlığı mı var? Yapılanlar 100 yıldır devam eden, AKP iktidara gelene kadar ‘ete kemiğe büründürülemeyen’ sistematik çalışmalar.”

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