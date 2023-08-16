Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bugüne kadar hiç görünmemiş görüntüleri paylaşıldı.

Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığının geçtiğimiz yıl aralık ayında internet üzerinden meraklılarıyla buluşturduğu “Film Mirasım” sitesinde Atatürk'ün daha önce yayınlanmamış yüksek kalitedeki görüntülerinden, Osmanlı’nın son dönemi ve Cumhuriyet’in ilk yıllarına, Anıtkabir’in yapımından Kore Savaşı görüntülerine kadar pek çok önemli tarihî film yer alıyor.

Sinema Genel Müdürlüğü arşivlerinden dijitalleştirilerek meraklılarıyla buluşturulan filmlerin 71 adedi Osmanlı’nın son dönemi olan 1895-1918 yıllarına ait.

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Atatürk dönemini kapsayan 1918-1938 yılları arasındaki 128 dijital filmin yer aldığı arşivde, 1938-1950 yılları arasından 195 belge niteliğinde görüntü yer alıyor. Sitedeki filmlerin 203 adedini 1950-1960 yılları arası, 225 adedini ise 1960 sonrası yıllar oluştururken “Film Mirasım” adresinde 89 adet de çeşitli görüntüler bulunuyor.

Sitede Atatürk’e ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

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