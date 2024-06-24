Anız yakanlara ceza geliyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, anız yakmanın toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını bozduğu, yangın sonucunda toprağın üst ve alt katmanlarındaki minerallerin hasar gördüğü ve bunun sonucunda gıda ürünlerinin kalitesinin azaldığı ifade edildi.

Anız yakmanın çevreye, toplum sağlığına, kamu düzenine, halkın güvenliği ve refahına, ayrıca kamu mallarına olan zararlı etkilerini engellemek amacıyla şehirde anız yakmanın yasaklandığı belirtildi. Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Anız yangınlarının ortaya çıkardığı kül, partikül, karbonmonoksit gibi zehirli dumanlar, soluduğumuz havayı korkunç boyutlarda kirletip, insan sağlığını doğrudan tehdit etmektedir. Astım, bronşit ve KOAH hastalığı olanlarda bu durum daha ağır sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Ayrıca telefon ve elektrik direkleri, etraftaki yerleşim bölgeleri zarar görmektedir. Anız artıkları ile beslenen yaban hayvanları ölmekte, hava kirlenmekte, meydana gelen duman nedeniyle zaman zaman karayollarında görüş azalmakta ve trafik kazaları ile can ve mal kayıpları yaşanabilmektedir. Tüm bunlarla birlikte anız yakmanın dinimizde de yeri yoktur. Anız yakarak yok edilen her canlının, Allah katında hesabının sorulacağının unutulmaması gerekir."

Her dekar anız yakma eylemi için uygulanacak 1933 lira 95 kuruşluk idari para cezası ve 5 yıl süreyle tarımsal desteklerden men kararı tekrar vurgulandı.