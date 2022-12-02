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Yargı MUÇEV’e ‘dur’ dedi! İhale iptal oldu

Bazı kıyı alanlarının 10 yıllığına Muğla Turizm Çevre Vakfı Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’ne (MUÇEV) verilmesine karşı mücadele eden Datça Belediyesi hukuki zafer elde etti. Mahkeme ihaleyi iptal etti.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 12:40
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Ankara 14. İdare Mahkemesi kıyı alanlarının 10 yıllığına Muğla Turizm Çevre Vakfı Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’ne verilmesine geçit vermedi. İhale iptal oldu

Yargı MUÇEV’e ‘dur’ dedi! İhale iptal oldu
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Ege ve Akdeniz’in kıyılarına kuşatan; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve eski kamu bürokratlarının yönetici olarak görev yaptığı Muğla Turizm Çevre Vakfı Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’ne (MUÇEV) karşı hukuki direniş sürüyor. Son olarak sahillerin pazarlık usulüyle MUÇEV’e verilmesine karşı hukuk savaşı başlatan Datça Belediyesi zafer elde etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Datça’nın birçok kıyısını 10 yıllığına MUÇEV’e verdiği ihaleyi Ankara 14. İdare Mahkemesi iptal etti.

Birgün Gazetesi’nden Aycan Karadağ’ın haberinde yer alan bilgiye göre, Bakanlığın işleminin hukuka uymadığını belirten mahkeme kararında, “Pazarlık usulüyle kiralanmasına ilişkin ihale ile bu ihale sonucunda anılan yerlerin 10 yıllığına MUÇEV’ kiralanmasına ilişkin kararın ve yapılan sözleşmenin dayanağının kalmadığı anlaşıldığından dava konusu işlemde incelenen bu kısım yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” ifadeleri yer aldı.

Çevre Bakanlığı, Muğla’nın birçok kıyısını 2014 yılında hiçbir ihale ya da kiralama işlemi yapmadan MUÇEV şirketine tahsis etti. Şirket kendisine tahsis edilen kıyı alanlarını işletmelere kiraya verdi. MUÇEV’den kıyıları alan işletmeler, halkın bu alanlardan ücretsiz yararlanmasını imkânsız hale getirdi.

2014 yılındaki tahsis işlemleri üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi işlemlerin iptali için idare mahkemelerinde davalar açarken, tahsis işlemleri mahkemelerce iptal edildi. Bu davalar sonuçlanıncaya kadar üç yıllık süre dolmasından dolayı Bakanlık, 2017 -2020 yılları için bu kez de 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının pazarlık usulü ile ihale hükümlerine dayanarak herhangi bir duyuru ya da ilana çıkmadan sadece MUÇEV’i çağırarak pazarlık usulü ile kiralama yoluna gitti. Datça Belediyesi ise Ilıca, Karaincir, İskele ve Kargı kıyı alanlarının kiralanması işleminin iptali istemi ile açtığı dava Ankara İdare Mahkemesince reddedildi. Belediye de kararı Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nde istinafa taşıdı.

BELEDİYEYE YANIT VERİLMEDİ

Datça Belediyesi, ihale süresi dolmadan iki ay önce ise dört kıyı alanının kendilerine tahsisini, kabul edilmez ise yapılacak ihaleye katılacaklarını belirterek bakanlıktan ihalenin gün ve saatinin bildirilmesini istedi. Bakanlık da Datça Belediyesi’nin bu resmi yazısına yanıt vermedi. Bakanlık yine aynı pazarlık usulü ile sadece MUÇEV’i davet ederek 2020 yılının Haziran ayında 10 yıllık kira sözleşmesi imzaladı.

Bunun üzerine Datça Belediyesi ihale dayanağı olarak gösterilen Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmeliği’nin iptali ve yürütülmesinin durdurulması isteği ile Danıştay’da dava açtı. Danıştay yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Karar üzerine belediye, Bakanlığa başvurarak MUÇEV ile yapılan kira sözleşmesinin feshini istedi. Ayrıca belediye yeniden ihale açılmasını ve ilan yolu ile duyulmasını talep etti. Bakanlık belediyenin yazısını yine reddetti. Belediye, ret kararının iptali için de Ankara 14. İdare Mahkemesi’nde dava açtı ve mahkeme Bakanlığın işlemi hukuka aykırı bulunarak iptal etti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

Belediye avukatı Ali Kurt, “Mahkemenin bu son kararı ile kira sözleşmesinin de derhal feshedilmesi ve yeniden 2886 Yasa uyarınca ihaleye çıkılmak suretiyle istekliler arasında açık artırma yapılması zorunludur. Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin bu kararı bakanlığa tebliğ edilmiş olup 30 gün içinde mutlaka yeniden ihale ve ilan süreci başlatılmalıdır. Mahkeme kararlarının gereği bu şekilde yapılmadığı takdirde biz Datçalılar olarak mahkeme kararını uygulamayan sorumlular hakkında görevi kötüye kullanma suçlaması ile suç duyurusunda bulunacağız” diye konuştu.

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