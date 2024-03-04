Ankara adayı Turgut Altınok İstiklal Marşını yanlış okudu. Bari ezberleyip çıksaydın

Serhat Ağa
Ankara adayı Turgut Altınok İstiklal Marşını yanlış okudu. Bari ezberleyip çıksaydın
AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok katıldığı canlı yayında İstiklal Marşını yanlış okudu. Ortaya çıkan görüntüye “Bari ezberleyip çıksaydın” yorumu yapıldı.

AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Turgut Altınok, Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy’un sunduğu ‘Nedir, Ne Değildir?’ programına katıldı.

Altınok’un İstiklal Marşı’nı yanlış okuması dikkat çekti. Altınok, İstiklal Marşı’nın dizelerini şu şekilde yanlış okudu:

“Bastığın yerleri toprak deyip geçme tanı atanı

Düşün altında binlerce kefensiz yatanı

Sen şehit oğlu şehitsin alsan da dünyaları

Verme bu cennet vatanı”

AKP’li Altınok, İstiklal Marşı’nı yanlış okurken, programın konuklarından ünlü şarkıcı Sinan Akçıl da eşlik etmeye çalıştı. Öte yandan programı izleyen konukların Altınok’u İstiklal Marşı’nı yanlış okumasına rağmen alkışlaması dikkat çekti.

İŞTE DOĞRUSU

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Turgut Altınok’un İstiklal Marşı’nı yanlış okuduğu kısmın doğrusu şöyle:

Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı:
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

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