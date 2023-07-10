Ankara Adliyesi’ni ekonomik kriz vurdu

Ekonomik kriz, yüksek enflasyon, her gün üst üste gelen zam haberleri ve son olarak asgari ücrete gelen zamdan son etkilenen yer Ankara Adliyesi oldu.

T24 sitesinin haberine göre, Ankara Adliyesi’nde kafeterya ve çay ocaklarını işleten firma, çalışanlarının maaşlarını ödeyemeyince kepenk kapattı. Firmanın adliyedeki kafeteryalarını kapatmadan önce faturaları da ödemediği iddia ediliyor.

KOCA ADLİYEDE ÇAY YOK

Türkiye’de gün geçtikçe kendisini daha da derinden hissettiren ekonomik kriz etkilerini, Ankara Adliyesi’nde de gösterdi.

Yaklaşık bir yıl kadar önce adliyenin kafeterya ve çay ocağı işletmesini alan ve 30’a yakın çalışanı bulunan firma, asgari ücrete getirilen zamlar sonrasında önce personel azaltmaya gitti, çözümü personel azaltma ile bulamayan firma son adım olarak kepenk kapatmaya gitti.

Firmanın kafeteryaları kapatmasının ardından hakim ve savcılar adliyede çay-kahve bulamaz olduğu söyleniyor.

2 AYDIR FATURA DAHİ ÖDEYEMİYORLAR

Firmanın ani bir kararla işi bırakması nedeniyle önceden topluca marka alan bazı hakim ve savcılar duruma tepki gösterdi. Öte yandan firmanın son iki aydır elektrik su faturalarını da ödemediği iddia ediliyor. Adliyede şu an sadece Ceza Tevkif Evleri'ne ait kantin işletmesi çalışıyor.