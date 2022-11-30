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Ankara Bilim Üniversitesi akademik personel alacak

Ankara Bilim Üniversitesi bünyesine Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 26 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 14 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 06:55
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Ankara Bilim Üniversitesi Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi alacak

Ankara Bilim Üniversitesi akademik personel alacak
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Ankara Bilim Üniversitesi ; Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi olmak üzere 26 akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi ise 14 aralık 2022 olarak açıklandı.

Resmi Gazete'de Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: ''Üniversitemize; 254-7 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik"! ve "Ankara Bilim Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim elemanları alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süreci ilanın Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.'' denildi.

 

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