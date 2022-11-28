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Dilan Çiçek Deniz eski nişanlısını bakın ne için uyardı

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in eski nişanlısını sosyal medyadaki fotoğrafları silmesi konusunda uyardığı iddia edildi. 

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 13:28
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Dilan Çiçek Deniz eski nişanlısını uyardı

Dilan Çiçek Deniz eski nişanlısını bakın ne için uyardı
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Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson geçen haftalarda ayrıldı. Thor Saevarsson’ın kıskançlık halleri sebebiyle ikilinin uzun süredir aralarının bozuk olduğu iddia edildi.

 

Ayrılan çift birbirlerini de takipten çıktı. Dilan Çiçek Deniz birlikte olan fotoğraflarını da sildi. Ancak üzerinden zaman geçmesine rağmen fotoğrafları silmeyen Thor Saevarsson oyuncuyu kızdırdı.  İddiaya göre Dilan Çiçek Deniz yakınlarıyla eski nişanlısına fotoğrafları silmesi konusunda haber yolladı. 
 

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