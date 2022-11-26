Kadir Doğulu her fırsatta aşkını ilan ediyor. Neslihan benim varoluş sebebim

Sağlık sorunları nedeniyle Ocak 2021'den bu yana ekranlardan uzak olan Neslihan Atagül suskunluğunu, 2016 yılında nikah masasına oturduğu Kadir Doğulu ile birlikte rol aldığı Gecenin Ucunda dizisi ile bozdu. Instagram hesabından zaman zaman sette çekilmiş karelerini takipçileriyle paylaşan çift, her fırsatta birbirlerine duydukları aşkı gözler önüne seriyor.

KADİR DOĞULU'DAN AŞK DOLU SÖZLER

Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çifti, geçtiğimiz gece 10'uncu yılını kutlayan bir derginin düzenlediği etkinliğe katıldı. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede boy gösteren ikili, rol aldıkları projelerle ilgili konuştu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kadir Doğulu; "Neslihan benim varoluş sebebim. Onun içinde yananı ve arzu ettiğini göstermeye çalışması benim hayat gayem oldu. Umarım bu herkes tarafından fark edilir" dedi.

Kendisine yöneltilen, "Kadir Bey, ilerleyen zamanda bir şiir kitabı yazmak ister misiniz?" sorusuna Doğulu; "Neslihan yazdırmaya devam ederse olur. Çünkü o benim ilham kaynağım" ifadelerini kullandı.