Ankara Büyükşehir Belediyesi obil yemek tırlarının sayısını artıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Tayvan Türkiye Temsilciliği Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu arasında depremzede vatandaşların yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması için yeni mobil yemek tırları alınması amacıyla protokol imzalandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi obil yemek tırlarının sayısını artıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi hem ulusal hem de uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çeşitli projeler geliştirmeye devam ediyor.

ABB’nin iştiraklerinden BelPa ile Tayvan Türkiye Temsilciliği Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu arasında deprem bölgelerinde veya Ankara'da bulunan depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla yeni mobil yemek tırları alınması konusunda protokol imzalandı.

Başkanlık Makamı’nda gerçekleşen törende protokol metnini Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Volkan Chih-Yang Huang ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş birlikte imzaladı.

MOBİL YEMEK TIRLARI 400 BİNDEN FAZLA AFETZEDE VATANDAŞA HİZMET VERECEK

Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların iş birlikleriyle depremzede vatandaşların yaralarını sarmaya devam ettiklerini belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Gerek deprem bölgelerinde gerek Ankara’da bulunan depremzede vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak amacıyla mobil yemek tırları alınması konusunda iş birliği protokolünün imzalanmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Hâlâ deprem bölgelerinde ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Bu araçlarla hem deprem bölgelerinde hem de Ankara’da yaşayan 400 binden fazla depremzede vatandaşa destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Volkan Chih-Yang Huang da “Biz de bir deprem ülkesi olduğumuz için böyle büyük bir depremde ilk önce neyin gerekli olduğuna, neyin yapılması gerektiğine hâkimiz. Bunun için de deprem bölgelerine desteklerimize durmaksızın devam ettik. Deprem bölgelerine de ziyaretlerde bulunduk. Kahramanmaraş ziyaretimizde de Ankara Büyükşehir Belediyesinin büyük çaba gösterdiğine şahit oldum. Aynı şekilde depremden etkilenen 600 bin vatandaşın da Ankara’ya geldiğini biliyorum. Umarım bu destekler depremzede vatandaşların yaralarını sarmasına yardımcı olur.” diye konuştu.

TOPLAM 7 ARAÇ ALINACAK

İmzalanan protokol kapsamında; 11 ili etkileyen deprem sonucunda mağdur olan depremzedelerin bulunduğu bölgelerde, ABB’ye ait afet koordinasyon yerleşkelerinde, olası başka bir afet durumunda afetin gerçekleştiği diğer illerde ve Ankara’ya depremler sonucu göç eden depremzedelerin konakladıkları veya tedavi gördükleri mahallerde kullanılmak üzere sıcak yemek hizmetinin sunulması için 2 tam kasa tır, 3 yarım kasa tır ve 2 adet çorba ısıtıcı araç olmak üzere toplam 7 araç alınacak.

Ayrıca, bu araçların afet bölgelerinde yemek hazırlayabilecek ve ısıtabilecek şekilde dizayn edilerek yemek hizmetleri kapsamında temin, hazırlama, dağıtım ve sunum ile işletme ve denetleme işlemleri de yapılacak.

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