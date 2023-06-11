Mansur Yavaş'tan Ankara'daki selle ilgili açıklama

Mansur Yavaş, kuvvetli yağışın etkisi ile su baskınlarının görüldüğü başkentte çalışmaların tam kapasite ile devam ettiğini duyurdu.

Mansur Yavaş'tan Ankara'daki selle ilgili açıklama

Son haftalarda sık sık kuvvetli sağanak ile mücadele eden Ankara'da yazın gelişi gecikti. Öğle saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak ve takiben dolu yağışı kentte hayatı olumsuz etkiledi. Afet seviyesinde devam eden yağışlar bazı bölgelerde su baskınları yaşanmasına neden oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, olumsuz hava koşullarından kaynaklanan sorunlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama yaptı. Mansur Yavaş, şiddetli yağmurla mücadele eden başkentte çalışmaların tam kapasite ile devam ettiğini söyledi.

Yavaş, yağışın etkisini “Ankara'da afet seviyesinde yaşanan sağanak yağışlar ve dolu yağışı nedeniyle Ankara Çayı tam kapasiteye ulaştı, taşma noktasına geldi. Bu durum altyapı hatlarımızı doldurmakta ve deşarj sürecini uzatmaktadır” sözleriyle ortaya koydu.

"SAHADAYIZ, TEYAKKUZ HALİNDEYİZ"

Yavaş, konuya ilişkin Twitter hesabında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Kent merkezinde yarım saat içerisinde afet düzeyinde (m2'ye 38 kg) kuvvetli/fırtınalı sağanak yağış ve dolu yağışı gerçekleşmiştir. 3 bin 866 personelimizle tüm ihbarlara tek tek müdahale ediyoruz.

Kent merkezinde aynı anda başlayan afet düzeyindeki kuvvetli/fırtınalı sağanak yağış ve dolu yağışının oranı m2'ye 44 kg'ı aştı. Teyakkuz halindeyiz. İlgili birimlerin tüm izinleri kaldırıldı.

Ankara'da afet seviyesinde yaşanan sağanak yağışlar ve dolu yağışı nedeniyle Ankara Çayı tam kapasiteye ulaştı, taşma noktasına geldi. Bu durum altyapı hatlarımızı doldurmakta ve deşarj sürecini uzatmaktadır. Sahadayız, teyakkuz halindeyiz. Tüm ihbarlara müdahale etmeye devam ediyoruz.”

yavas-tweet.png

ÇALIŞMALAR CANLI YAYINDA TAKİP EDİLEBİLECEK

Mansur Yavaş, ABB ekiplerinin çalışma ve kontrol alanlarının konumlarını vatandaşların canlı yayın üzerinden takip edebileceklerini ve ihbarda bulunmak isteyenlerin ise Başkent 153 çağrı merkezine ulaşılabileceğini duyurdu.

Vatandaşların ABB ekiplerinin çalışmalarını takip edebileceği yayın linki şu şekilde:

youtube.com/live/WONshlyvU

İlgili Haberler
CHP’de bayrak açan isim bu sefer Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir Belediyesi obil yemek tırlarının sayısını artıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi obil yemek tırlarının sayısını artıyor
Mahsur Yavaş ‘Tüm ekiplerimiz teyakkuzda olacak’ diyerek uyardı: Herkes önlemini alsın
Öne Çıkanlar
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Son Haberler
9 yaşındaki çocuk yorgun mermi ile başından vuruldu Güncel
9 yaşındaki çocuk yorgun mermi ile başından vuruldu
Darphane son 5 aydır bu parayı basmıyor Ekonomi
Darphane son 5 aydır bu parayı basmıyor
Cam silerken aşağı düşen kadın hayatını kaybetti Güncel
Cam silerken aşağı düşen kadın hayatını kaybetti
Arao'dan transfer açıklaması Spor
Arao'dan transfer açıklaması
Karabük'te kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı Güncel
Karabük'te kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Meslek lisesinde öğretmenleri tehdit iddiası Yaşam
Meslek lisesinde öğretmenleri tehdit iddiası
92 yaşındaki George Soros şirket yönetimini 37 yaşındaki oğluna bırakıyor Dünya
92 yaşındaki George Soros şirket yönetimini 37 yaşındaki oğluna bırakıyor