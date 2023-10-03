Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden emeklilere destek ödemesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, emeklilere yaptığı bin TL'lik ödeme programının ikincisini gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden emeklilere destek ödemesi

Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılar devam ediyor. Art arda gelen zamlar, market raflarından faturalara kadar yansımaya devam ederken vatandaşların bütçe dengesi de bozuldu. Ekonomik sıkıntılar nakde olan ihtiyacı artırırken son dönemde maaşları enflasyon karşısında asgari geçim şartları sağlamayan emekliler de ses yükseltmeye devam ediyor.

ABB'DEN EMEKLİYE 1000 TL DESTEK ÖDEMESİ

Haber Ankara'dan alınan habere göre, geçtiğimiz haftalarda ABB'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla emeklilere seslenen ABB Başkanı Yavaş, “İnsanı önceleyen belediyecilik darda olanın yanında olmaktan geçer. Emeklilerimizin durumlarında bir iyileştirme yapılamadı. Bu yüzden şartları uyan tüm emekli hemşehrilerimiz sosyal yardımlardan yararlanmak için belediyemize başvurabilirler” ifadelerine yer vermişti. Rekor başvurunun alındığı kaydedilen emekliye destek ödemesi programında hak sahiplerine ikinci kez ödeme yapıldığı kaydedildi.

Alınan başvurular dahilinde emekliye 1.000 TL değerinde destek ödemesi yapan ABB, ekonomik zorluklar yaşayan ve sosyal yardım alma şartlarını taşıyıp ABB'ye başvuran 10 bin 597 emekli için bin TL'lik destek ödemesinin ikinci etabını gerçekleştirdi.

İlgili Haberler
Ordu’da denizde dev hortum
Ordu’da denizde dev hortum
Öne Çıkanlar
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı: Her maçta hakemi yenmek zorunda değil
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı: Her maçta hakemi yenmek zorunda değil
Son Haberler
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşandı Video
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşandı
Eskişehir’de terör firarisi şahıs yakalandı Gündem
Eskişehir’de terör firarisi şahıs yakalandı
Çağla Şıkel'den Victoria's Secret İTİRAFI Magazin
Çağla Şıkel'den Victoria's Secret İTİRAFI
Ordu’da denizde dev hortum Gündem
Ordu’da denizde dev hortum
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı Gündem
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
Kerem Bürsin'den açıklama. Ekrana dönüyor mu? Magazin
Kerem Bürsin'den açıklama. Ekrana dönüyor mu?
Ölümcül hastalıklara savaş açan bitki çayı ortaya çıktı. Yaşlanmayı geciktiriyor. Kış hastalıklarına duvar örüyor Şifalı Bitkiler
Ölümcül hastalıklara savaş açan bitki çayı ortaya çıktı. Yaşlanmayı geciktiriyor. Kış hastalıklarına duvar örüyor