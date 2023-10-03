Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden emeklilere destek ödemesi

Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılar devam ediyor. Art arda gelen zamlar, market raflarından faturalara kadar yansımaya devam ederken vatandaşların bütçe dengesi de bozuldu. Ekonomik sıkıntılar nakde olan ihtiyacı artırırken son dönemde maaşları enflasyon karşısında asgari geçim şartları sağlamayan emekliler de ses yükseltmeye devam ediyor.

ABB'DEN EMEKLİYE 1000 TL DESTEK ÖDEMESİ

Haber Ankara'dan alınan habere göre, geçtiğimiz haftalarda ABB'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla emeklilere seslenen ABB Başkanı Yavaş, “İnsanı önceleyen belediyecilik darda olanın yanında olmaktan geçer. Emeklilerimizin durumlarında bir iyileştirme yapılamadı. Bu yüzden şartları uyan tüm emekli hemşehrilerimiz sosyal yardımlardan yararlanmak için belediyemize başvurabilirler” ifadelerine yer vermişti. Rekor başvurunun alındığı kaydedilen emekliye destek ödemesi programında hak sahiplerine ikinci kez ödeme yapıldığı kaydedildi.

Alınan başvurular dahilinde emekliye 1.000 TL değerinde destek ödemesi yapan ABB, ekonomik zorluklar yaşayan ve sosyal yardım alma şartlarını taşıyıp ABB'ye başvuran 10 bin 597 emekli için bin TL'lik destek ödemesinin ikinci etabını gerçekleştirdi.