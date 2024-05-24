Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne TOGO Kuleleri zulmü

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne TOGO Kuleleri zulmü

Ankara Büyükşehir Belediyesi, TOGO Kuleleri nedeniyle resmen zulme uğradı. Belediyeye 2019 yılından bu yana 10 defa müfettiş gönderilse de şu ana kadar soruşturma izni çıkmadı.

Bir dönem CHP’den milletvekili olan ve ATO eski Başkanı Sinan Aygün’ün sahibi olduğu Ankara’daki TOGO kuleleri ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Kulenin planlarının mahkeme kararı ile iptal edilmesi sonrası üstü üste yapılan itirazlar ve incelemeler ile birlikte süreç kısır döngüye girdi.

Cumhuriyet gazetesinden Emirhan Çoban’ın haberine göre, Sinan Aygün’ün verdiği dilekçeler ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne sürekli müfettiş gönderildi. 2019 yılından bu yana benzer incelemeler sonrası soruşturma izni verilmemesine rağmen müfettişler defalarca inceleme yaptı. Mayıs ayında yapılan incelemeler ile birlikte belediyede toplam 10 defa müfettişler inceleme yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde 2019 yılından bu yana sekiz kez mülkiye, bir kez adalet, bir kez de Devlet Denetleme Kurulu müfettişi olmak üzere 10 müfettiş inceleme yaptı.

Aygün’ün aynı konulardan verdiği dilekçeler üzerine sürekli olarak müfettiş görevlendirilmesi “Belediye çalışanları ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne siyasi baskı mı yapılıyor” sorusunu akıllara getirdi.

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