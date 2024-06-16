Mucize adam Weghorst Beşiktaşlılar'ı kahretti

Büyük organizasyonlarda her zaman adından söz ettirmiştir Hollanda. Renkli taraftar grupları tribünleri turuncuya boyarlar. Sahada mücadele eden takım da yıldızlar topluluğudur. Dünyanın önemli takımlarında boy gösterirler.

2024 Avrupa Şampiyonası'nın favorilerinden olan Hollanda ilk maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. Baştan sona üstün oynayan Portakallar birçok kez golle burun buruna gelmelerine rağmen sahadan galibiyeti son anlarda bulduğu golle aldı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Hollanda 2. dakikada Gakpo ve 9. dakikada Reijnders ile iki kez gole yaklaştı. Ancak öne geçen taraf Polonya oldu. 16. dakikada sol kanattan kullanılan kornerde iyi yükselen Adam Buksa, Polonya'yı öne geçirdi.

20'de Virgil van Dijk'in volesinde kaeci gole izin vermedi. Baskısını sürdüren Portakallar 29'da aradığı gole kavuştu. Gakpo ceza yayı üzerinden şutunu çekti, savunmaya çarpan top filelerle buluştu.

İlk yarı bu skorla tamamlanırken, oyunun kontrolü Hollanda'daydı. Yarının tamamı da Hollanda'nın üstünlüğüyle geçti. Polonya ise kontrataklarla gol aramaya çalıştı.

Maçın kaderini değiştiren değişiklik 81. dakikada geldi. Koeman, takımın en önemli kozu Depay'ı kenara aldı yerine Wout Weghorst girdi.

Beşiktaş'ın eski yıldızı; 2 dakika sonra attığı golle Hollanda'yı zafere taşıyan isim oldu.

Bu gole en çok Beşiktaşlılar üzüldü...

2022/23 sezonunda Burnley'den kiralanan Hollandalı yıldız sadece yarım sezon takımda kalmıştı. Attığı gollerle taraftarın sevgilisi olan Weghorst ocak ayında Manchester United'a gitmişti.

Bu ayrılık ne Weghorts'a ne de Beşiktaş'a yaradı. Siyah-Beyazlı ekip forvet hattında bir daha böyle bir uyum yakalayamadı. Hollandalı yıldız da gittiği takımlarda dikiş tutturamadı. En son Hoffenheim'da kiralık oynadı, bonservisi hala Burnley'de.

Beşiktaşlılar bu maçı izlerken "Keşke Weghorst tekrar gelse" diye iç geçirmişlerdir mutlaka. Belki bu yıl büyük buluşma tekrar gerçekleşebilir.

Polonya'da, Süper Lig'den tanıdığımız isimler vardı. Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski ve Antalyaspor'dan Adam Buksa ilk 11'de sahaya çıktı. Başakşehir'den Piatek ile bir dönem Sivasspor'da oynayan Kamel Grosicki yedekler arasındaydı. Szymanski 45. dakikada kenara alındı, gol atan Buksa 90 dakika sahada kaldı.

2-1 kazanan Hollanda, Polonya karşısındaki 45 yıllık geleneğini sürdürdü. Hollanda, Polonya'ya en son 1979 yılında 2-0 kaybetmişti.