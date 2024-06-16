Weghorst Hollanda'yı hayata döndürdü

2024 Avrupa Şampiyonası D Grubu mücadelesinde; Polonya ile Hollanda karşı karşıya geldi.
Hamburg'daki 50 bin kişilik Volksparkstadion'da oynanan mücadeleyi Hollanda 2-1 kazandı.
Polonya 16. dakikada sürpriz bir golle öne geçti. Süper Lig'de Antalyaspor'dan tanıdığımız Adam Buksa kullanılan kornerde topu kafayla filelere gönderdi: 1-0.
Dakikalar 29'u gösterdiğinde Gakpo uzaktan şansını denedi, savunmaya çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
Kalan bölüm Hollanda'nın baskısıyla geçti. Polonya da zaman zaman kontrataklarla fırsat yakaladı.
Maç 1-1 tamamlanacak derken 81'de oyuna giren Beşiktaş'ın eski yıldızı Wout Weghorst 2 dakika sonra sahneye çıktı. Topla ilk buluşmasında ağları havalandıran Weghorst, Hollanda'ya galibiyeti getirdi.
Polonya'da; Fenerbahçeli Sebastian Szymanski ilk 11'de başladığı maçın ilk yarısında oyundan alındı. Antalyasporlu Adam Buksa ise gol attığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Başakşehirli Piatek ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Polonya bir sonraki maçını 21 Haziran'da Avusturya ile oynayacak.
Hollanda da aynı tarihte Fransa ile karşılaşacak.