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Ankara Çankaya’da icradan satılık dubleks daire

T.C. Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Ankara Çankaya'da 5+1 dubleks daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 10:41
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Ankara Çankaya’da icradan satılık dubleks daire

Ankara Çankaya’da icradan satılık dubleks daire
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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Ankara İl, Çankaya İlçe, AKPINAR Mahalle, 28040 Ada, 5 Parsel, 4. normal kat 13 Nolu Bağımsız Bölüm, ÇATI ARALI MESKEN nitelikli taşınmaz; Ana taşınmaz 1 Bodrum+Zemin+4 Normal kattan oluşmaktadır. Bina 6 katlı, 15 bağımsız bölüm içermektedir. Bina bodrum katında 10 araçlık kapalı ve çekme mesafesinde 5 araçlık açık otopark alanı mevcuttur. Binada çalışır vaziyette bir adet asansör mevcuttur. Taşınmazın yer aldığı bina 2006 yılında inşaatına başlanmış olup, 15 yaşındadır. Taşınmazın yer aldığı binaya ait dosya içeriğinde enerji kimlik belgesi bulunmamaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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