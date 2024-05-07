Market yandı: 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Akalar Mahallesi Tırnova Caddesi'ndeki 5 katlı binanın giriş katında bulunan marketin depo kısmında henüz tespit edilemeyen bir sebepten yangın çıktı ve alevler depodan markete sıçradı.

Apartman sakinlerinin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi intikal etti.

Polis ekipleri binadaki vatandaşları tahliye etti. İtfaiye erleri yaklaşık bir saatlik müdahaleden sonra yangını söndürdü ​​​​​​​

Marketin üst katındaki dairelerde dumandan etkilenen 2'si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın sonucu markette zarar meydana geldi.

Olay yerine gelen Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Kürşad Yamaner, apartmandan tahliye edilenlerin otellerde misafir edileceğini söyledi.