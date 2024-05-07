TV Yayın akışı 7 Mayıs Salı. Hangi kanalda ne var?

Kaynak: Haber Merkezi
TV Yayın akışı 7 Mayıs Salı. Hangi kanalda ne var?
Televizyon seyircileri şimdiden bugün televizyon ekranlarında hangi yapımların olduğunu araştırmaya başladı. Her gün, farklı kanalların birbirinden eğlenceli program ve dizileri, televizyon ekranlarında seyircilerle buluşurken, “Bugün televizyonda ne var?” sorusunun cevabını sizler için derledik.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Sandık Kokusu
03:15 Kızılcık Şerbeti
05:30 Aziz

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ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Maça Doğru
20:30 Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı
22:45 Ben Bu Cihana Sığmazam
02:00 Maraşlı
04:30 Safir

0x0-1710334635222.jpgSTAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Olanlar Oldu (Yerli Sinema)
22:15 Olanlar Oldu (Yerli Sinema)
00:30 Yerli Dizi Tekrarı
03:00 Baba Ocağı
05:00 Güzel Köylü

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TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Cevap Ver Türkiye
02:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
05:55 Uğurlugiller
06:50 Balkan Ninnisi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:10 Gönül Dağı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Teşkilat
02:50 Gönül Dağı

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NOW YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Yabani
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Bizim Köylü (Yerli Sinema)
00:30 Şahane Hayatım
03:00 Senden Daha Güzel
05:00 Kefaret
06:00 Bay Yanlış

mv5by2vjm2zkzjatmdu2zs00odc3ltliywetywi5mzm4mjdjyzywxkeyxkfqcgdeqxvyndg4mjkzndk-v1.jpgKANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Taş Kağıt Makas
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Yabancı Sinema)
22:10 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Yabancı Sinema)
00:15 İnci Taneleri
02:45 Siyah Beyaz Aşk
04:45 Bodrum Masalı

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