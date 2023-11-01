Ankara Caz Festivali 15 Kasım'da başlayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 27. Uluslararası Ankara Caz Festivali'nin 15 Kasım'da başlayacağını duyurdu. Festivalin ilk gününde Kerem Görsev, dinleyicilerle buluşacak.

KAYNAK: AA
Ankara Caz Festivali 15 Kasım'da başlayacak

Bu yıl 27'incisi gerçekleştirilecek "Uluslararası Ankara Caz Festivali" ile ilgili Kültür ve Turizm Bakalığı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, festival 15 Kasım'da başlayacak. Caz Derneği'nin bakanlık desteğiyle düzenlediği festivalin teması ise "Caz ve Özgürlük" olacak.

İLK KONSER KEREM GÖRSEV'İN

Caz müziğin önemli isimlerinden Kerem Görsev'in 15 Kasım'daki konseriyle dinleyicilerle buluşacak ve 10 gün sürecek olan festival, konserlerden söyleşilere, sergilerden eğitim etkinliklerine kadar birçok programla müzikseverleri ağırlayacak.

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Festivale CP Ankara Hotel, Altınel Hotel & Convention Center, Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi, Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları, Türk Amerikan Derneği, Last Penny Büklüm, Samm's Bistro ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi gibi mekanlar ev sahipliği yapacak.

Konser biletlerinin "biletinial.com" internet sitesi üzerinden satışa sunulduğu festivalde birçok etkinlik de ücretsiz olacak. Festivalin dijital söyleşileri de Caz Derneğinin YouTube kanalından yayımlanacak.

27. Uluslararası Ankara Caz Festivali'nin programına "www.cazdernegi.org" adresinden ulaşılabilecek.

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