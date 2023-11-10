Ankara Emniyeti'nden 9 Kasım'da '15 Temmuz' paylaşımı: Önce kaldırdı, ardından tekrar paylaştı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, "O hain geceyi unutmadık, unutturmayacağız" mesajıyla yayımladığı 15 Temmuz Darbe Girişimi gecesine ait görüntüleri tepkilerin ardından sildi.

Ankara Emniyeti'nden 9 Kasım'da '15 Temmuz' paylaşımı: Önce kaldırdı, ardından tekrar paylaştı

Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından, "O hain geceyi unutmadık, unutturmayacağız" mesajı ile FETÖ’nün 15 Temmuz Darbe Girişimi gecesine ait görüntülerin yer aldığı bir video yayımladı.

İlk kez yayınlanan 15 Temmuz gecesine ait güvenlik kamerası görüntülerinde, Emniyet binasının girişinin TOMA’lar ile kapatıldığı görülüyor.

Daha sonra kapalı haldeki yol saat 00.21'de darbe girişiminde bulunan askerlerin kullandığı tanklar tarafından itilerek açılmaya çalışılıyor.

Tank ile 2 TOMA'nın karşı karşıya kaldığı anlarda yoğun silah sesleriyle birlikte yaşanan çatışmalar yer alıyor.

Görüntüler, hem basında hem de sosyal medyada gündem oldu. Emniyetin paylaşımının "zamanlamasının manidar" olduğuna dair yorumlar yapıldı.

Ankara Emniyeti daha sonra söz konusu paylaşımı sosyal medya hesabından kaldırdı.

Paylaşım daha sonra tekrar yayınlandı.

ekran-alintisi-001.jpg

Öne Çıkanlar
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Çebi gitmesin. Burak Yılmaz takımın başında kalsın. Futbolcular 5 yıllık imzalasın, Gürel Yurttaş yazdı
Çebi gitmesin. Burak Yılmaz takımın başında kalsın. Futbolcular 5 yıllık imzalasın, Gürel Yurttaş yazdı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
İsrail Gazze'de çocuk hastanesini bombaladı Dünya
İsrail Gazze'de çocuk hastanesini bombaladı
İsmail Kartal itiraf etti. Ludogorets'e neden yenildiklerini açıkladı Spor
İsmail Kartal itiraf etti. Ludogorets'e neden yenildiklerini açıkladı
Yetkililerden ilk açıklama geldi! Emekli ve asgari ücrette istenilen rakamlar şekilleniyor Gündem
Yetkililerden ilk açıklama geldi! Emekli ve asgari ücrette istenilen rakamlar şekilleniyor
Hamas yetkilisi: İsrail'le henüz insani ateşkese varılmadı Dünya
Hamas yetkilisi: İsrail'le henüz insani ateşkese varılmadı
Passolig, bilet fiyatlarıyla da gündem olan Tuzlaspor'un maç gelirini açıkladı Spor
Passolig, bilet fiyatlarıyla da gündem olan Tuzlaspor'un maç gelirini açıkladı
ABD: Gazze'nin kuzeyinde siviller için iki insani koridor oluşturulacak Dünya
ABD: Gazze'nin kuzeyinde siviller için iki insani koridor oluşturulacak