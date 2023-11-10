Ankara Emniyeti'nden 9 Kasım'da '15 Temmuz' paylaşımı: Önce kaldırdı, ardından tekrar paylaştı

Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından, "O hain geceyi unutmadık, unutturmayacağız" mesajı ile FETÖ’nün 15 Temmuz Darbe Girişimi gecesine ait görüntülerin yer aldığı bir video yayımladı.

İlk kez yayınlanan 15 Temmuz gecesine ait güvenlik kamerası görüntülerinde, Emniyet binasının girişinin TOMA’lar ile kapatıldığı görülüyor.

Daha sonra kapalı haldeki yol saat 00.21'de darbe girişiminde bulunan askerlerin kullandığı tanklar tarafından itilerek açılmaya çalışılıyor.

Tank ile 2 TOMA'nın karşı karşıya kaldığı anlarda yoğun silah sesleriyle birlikte yaşanan çatışmalar yer alıyor.

Görüntüler, hem basında hem de sosyal medyada gündem oldu. Emniyetin paylaşımının "zamanlamasının manidar" olduğuna dair yorumlar yapıldı.

Ankara Emniyeti daha sonra söz konusu paylaşımı sosyal medya hesabından kaldırdı.

Paylaşım daha sonra tekrar yayınlandı.