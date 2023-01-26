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Ankara itfaiyesi araç filosunu güçlendiriyor

Başkentin ihtiyaçları doğrultusunda araç filosunu genişletmeye ve güçlendirmeye devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) İtfaiye Daire Başkanlığı, yangın ve kurtarma operasyonlarına daha etkin ve hızlı müdahalede bulunabilmek için 16 yeni hizmet aracını filosuna kattı. Araç sayısını 246’ya yükselten Ankara İtfaiyesi, 24 yeni araç için ise ihale sürecini tamamladı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 10:48
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Ankara itfaiyesi araç filosunu güçlendiriyor

Ankara itfaiyesi araç filosunu güçlendiriyor
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ANKA'da yer alan habere göre, Ankara İtfaiyesi, başkentte yurttaşların can ve mal güvenliğini korumak için araç filosu ile personel kadrosunu genişletmeye ve güçlendirmeye devam ediyor. Başkentin toplam 25 ilçesinde yangınlardan trafik kazalarına, sel ve su baskınlarından kurtarma operasyonlarına kadar daha etkin ve hızlı müdahalede bulunabilmek için satın alınan 16 yeni hizmet aracı, Ankara İtfaiyesi filosuna dahil oldu. Araç sayısını 246’ya yükselten Ankara İtfaiyesi, 24 yeni aracın da ihale sürecini tamamladı.

ARAÇ SAYISI 246’YA YÜKSELDİ
Ankara İtfaiyesi’nin başkentlilere sunduğu hizmet kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirten ABB İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, şu açıklamayı yaptı:

“Ankaralı hemşehrilerimizin can ve mal kaybını korumak ve zararını en aza indirmek amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre çalışan teşkilatımız bir günde yaklaşık 350 müdahale personeliyle 25 ilçede 46 istasyonuyla hizmet vermektedir. 230 adet olan araç sayımıza 9 adet 12 tonluk tanker, 2 adet kurtarma aracı, 2 adet mobil tamir aracı, 1 adet temiz hava tüpü aracı, 1 adet çekici, 1 adet akaryakıt tankeri alımlarıyla 16 yeni aracımızı filomuza katarak araç sayımızı 246'ya yükselttik.”

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