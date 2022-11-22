Arkadaşı silahı ateşleyince genç kız hayatını kaybetti

Olay, önceki gün Keçiören ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre 17 yaşındaki Kader Yiğit, 5 arkadaşı ile vakit geçirdiği esnada arkadaşlarından Y.B.’nin ateşlediği tüfekle vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Yiğit, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Y.B, emniyetteki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Savunmasında olayın kaza olduğunu öne süren Y.B, tutuklanarak cezaevine götürüldü. Olayda kasıt bulunması ihtimali üzerine soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Genç kızın cansız bedeni ise Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

(Kaynak: İHA)