Ankara Kızılay'da 15 Temmuz anması

Ankara'da vatandaşlar, Kızılay Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz etkinliğine akın etti.

Ankara Kızılay'da 15 Temmuz anması

Ankara'da vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kızılay Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe akın etti.

Darbe girişiminin 7’inci yıldönümünde, Kızılay Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen anma programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Saat 19.00'da başlayan program, gece geç saatlere kadar devam etti.

Gün boyu alandaki LED ekranlardan darbe girişimi anlatan videolar yayınlandı. Programa vatandaşların yanı sıra milletvekilleri ve gaziler katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, şehitler için yapılan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Ardından milletvekillerinin selamlama konuşmaları ile devam eden program, Ali Kınık konseri ile son buldu.

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