"Ankara Kuşu" gözaltına alındı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabındaki iddialar üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan, "Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar gözaltına alındı.
GÖZALTI SONRASI İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, gözaltı kararı verilen şüphelinin adresinde bulunamaması üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yeri tespit edilen Yaşar gözaltına alındı.
Oktay Yaşar'ın, emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)