﻿Emeklilerin Ankara'da maaş protestosuna Valilik engeli

DİSK’e bağlı Emekli-Sen’in bugün Ankara’da Ulus Meydanı’nda yapmak istediği emekli maaşlarını protesto eylemine Ankara Valiliği izin vermedi. Açıklama sendikanın genel merkezi önünde yapılırken; sendika üyeleri Ankara Valiliği’nin kararına tepki gösterdi.

“Açlık sınırı 9800 TL iken, en düşük emekli aylığı 7500 TL açıklaması emekliler arasında eşitsizlik ve ayrımcılıktır” yazılı pankart açan emekliler, “İhtiyaçtan dolayı acil satılıktır, not: pazarlık payı vardır” yazılı ve soğan görselinin yer aldığı dövizler ile “koşan enflasyona katkı makinesi” yazılı para basma makinesi maketini taşıdı.

Emeklilerden biri ANKA Haber Ajansı’na, 100 lirayı göstererek “Bununla bir kilo soğan bir kilo patates alabiliyoruz” dedi. Bir başka emekli ise, “Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana, Mahsuni’nin dediği gibi şu anda muhtacız” diye konuştu.

Emekli- Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, yaptığı basın açıklamasında şunları kaydetti:

"Emekli maaşının 5.500 liradan 7.500 liraya yükseltileceği duyuruldu. Bir müjde gibi verilen bu haberin ardından Meclis’ten geçen bu düzenleme, milyonlarca emekli için hiçbir anlam ifade etmedi. Zira emekli maaşlarına oransal ya da seyyanen bir zam öngörülmedi; 7.500 liranın altında maaş alan emeklilerin maaşlarının Hazine yardımıyla 7.500 liraya tamamlanacağı karara bağlandı. Dolayısıyla emeklilerin kök maaşı aynı kaldı. Emekli maaşlarına ileride yapılacak zamların 7.500 lira üzerinden değil, bu kök maaşlar üzerinden gerçekleşeceği; diğer yandan 7.500 liradan bir lira fazla maaş alan emeklilere bu düzenlemenin hiçbir katkısı olmayacağı açıkken seçime yatırım umuduyla yapılan bu düzenlemeyi kabul etmiyoruz. Emekliler açlık sınırının altında maaşlarla yaşam mücadelesi vermeye bir kez daha mahkûm edilirken; en düşük emekli maaşı ortalama emekli maaşı haline getirilirken sessiz kalmamak boynumuzun borcudur."

AÇLIK SINIRI ALTINDAYIZ

“Açlık sınırı 9800 TL iken, en düşük emekli aylığı 7500 TL açıklaması emekliler arasında eşitsizlik ve ayrımcılıktır” yazılı pankart açan emeklilere para basma makinesi maketini taşıdı.

Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz ayrıca şunları söyledi

"Türkiye'de emeklilerin tek problemi açlık sınırın altındaki maaşları da değildir; emekliler özelleştirilen sağlık sisteminin, betonlaştırılan doğanın, yaşanılmaz hale gelen çevrenin bedelini fizyolojik ve psikolojik sağlıklarını kaybederek, toplumdan yalıtılarak, yalnızlaştırılarak, depremlerde ve tüm diğer afetlerde yaşamlarından olarak ödemektedir. Emeklileri enflasyona ezdirenler; emeklilerin sağlık hakkına, barınma hakkına, güvenli çevre hakkına ve en nihayet yaşam hakkına gasp etmekten de geri durmamaktadır."