AKP'nin sakladığı enflasyon onlarda olsa bütün Japonya intihar eder. Ah canım çok üzüldük

YENİÇAĞ/ Erhan SONGÜR

Bu haber "ah canım çok üzüldük" haberi...Sosyal Medya kullanıcısı paylaştığı kara kara düşünen bir Japonun fotoğrafı altına, "Japonya'da enflasyon yüzde$ten yüzde 4,3'e yükselerek son 41 yılın en yüksek seviyesine ulaştı" yazıyor. Japonya'da sadece enflasyon yüzde 0,3 artmış. Bu artış bile onlara ne kadar zor gelmiş. Ya Japonlar bizde TÜİK'in açıkladığı yüzde 50,51'lik enflasyonu duysa ne yapar belli değil. Japonların kulağına, ENAG ve İTO'nun enflasyon rakamları kulaklarını fısıldansa ne yapacakları ise belli değil. Japonya'da intihardan insan kalmaz.