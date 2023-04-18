EYT'lilere kritik uyarı. GSS borcu olanlar dikkat. Emeklilik başvurusu geçersiz sayılabilir

EYT düzenlemesinin yasalaşmasından sonra ilk emekli aylıkları ve ikramiyeleri ödenmeye başladı. Yaklaşık 1.6 milyon başvurudan 600 bine yakın kişinin işlemleri tamamlanırken, mükerrer ve prim borçlusu olanların başvuruları geçersiz sayıldığı belirtiliyor…

EYT'lilere kritik uyarı. GSS borcu olanlar dikkat. Emeklilik başvurusu geçersiz sayılabilir

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlenmenin yasalaşmasının ardından mart ayı içerisinde arasında başvuruda bulunanlara ilk emekli aylıkları ve ikramiyeleri ödenmeye başladı.

Emeklilik işlemleri tamamlananlar bu aydan itibaren peşin ödeme, emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve promosyon dahil tüm haklarını alıyor.

EYT’DE KRİTİK UYARI

EYT kapsamında emekli aylığına hak kazanan SSK'lılar ilk aylıklarını ve bayram ikramiyelerini alırken, Bağ-Kur'lulara dün itibarıyla yatırılmaya başladı. Emekli Sandığı kapsamındakiler de yarın alacak.

Aylıklar ve farklar emeklilik başvurusu yapılırken Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen banka hesaplarına yatırılıyor. Aylık işlemi tamamlanıp banka bildirmeyenler de ikametgâhın olduğu bölgedeki Ziraat Bankası'na giderek kimlik numarası ile aylığını ve ikramiyesini alabiliyor.

GSS BORCU OLANLAR DİKKAT

GSS borcu bulunması SSK ve Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalılara emekli aylığı bağlanmasına engel olmuyor. Ancak Bağ-Kur kapsamında emekli aylığı bağlanacak sigortalıların GSS borcunu ödemesi gerekiyor. Kısmi ve yarı zamanlı çalışanlar için primler tamamlanabilecek. SGK mevzuatına göre 2008'den sonra isteğe bağlı sigorta priminin sigortalılık süresine sayılması için 12 ay yatırılması gerekiyor. Emeklilik dilekçesi de borcun ödendiği tarihte geçerli olacağı için emekli aylığı borcun ödendiği tarihi takip eden ayın başında yatacak.

Bağ-Kur borcu olanların emekli olabilmesi için öncelikle bunu kapatması gerekiyor. EYT başvurusu alınsa bile emeklilik işlemleri tamamlanmıyor.

SGK’DA YÜK ARTMIŞTI

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre, internet üzerinden yapılan mükerrer başvurular SGK çalışanlarının işlem yükünü artırırken, mevcut başvuruların da hızlı sonuçlanmasını engelliyor. EYT'den yararlanmak için internetten, posta yoluyla hem de doğrudan SGK merkezlerine olmak üzere aynı anda üç yoldan başvuru yapanlar da bulunuyor.

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