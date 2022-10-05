Ankara Valiliği uyardı! Kuvvetli sağanak bekleniyor

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, başkentte bugün akşam saatlerinden itibaren iç ve güney kesimlerde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yağış anında kuvvetli rüzgar beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.