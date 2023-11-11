Ankara'da 101 parça tarihi eser ele geçirildi; 3 gözaltı

Ankara'nın Ayaş ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 101 parça tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Ankara'da 101 parça tarihi eser ele geçirildi; 3 gözaltı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca, Ayaş'ta S.A. adlı kişinin ele geçirdiği tarihi eserleri piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı. Alınan istihbari bilgi üzerine ekiplerin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda S.A.'nın aracında yapılan aramada, 52'si Roma ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz ve gümüş sikke, 23'ü süs ve 26'sı metal obje olmak üzere 101 parça tarihi eser ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen tarihi eserlere el konulurken; yakalanan S.B. ile birlikte kaçakçılık suçuyla ilgili olarak Y.B. ve Z.P. adlı kişiler de gözaltına alındı.

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