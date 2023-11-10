Yüzlerce kişinin katili müteahhiti Ankara'da halk yakaladı

Hatay’da, 6 Şubat depreminde 370 kişinin hayatını kaybettiği binanın müteahhidi Mehmet Özat, yaşamını yitirenlerin yakınları tarafından bir AVM’de yakalandı.

KAYNAK: İHA
Yüzlerce kişinin katili müteahhiti Ankara'da halk yakaladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi’ndeki Emlak Bank Konutları 1’inci kısmında bulunan 96 daireden oluşan 6 blok yıkıldı.

Yaklaşık 400 kişinin yaşadığı tahmin edilen bloklarda 370 kişi hayatını kaybetti. Olaydan sonra blokların müteahhidi Mehmet Özat kaçarak izini kaybettirmişti.

Yaşamını yitirenlerin yakınları kaçak müteahhidi bugün Ankara’da bir AVM’de gezerken gördü. Yitirilen vatandaşların yakını olduğu öğrenilen 2 kadın Özat’ı yakalayarak polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polisler müteahhidi gözaltına aldı. Özat yapılan işlemlerin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

AVM'DE YAKALANDI

Olay yerindeki kadınlardan bir tanesi, "Bu Mehmet Özat haberlere çıkan şahıs. Benim ailemden 9 kişinin ölümüne sebep olan kişiyi AVM’de yakaladık. İnşaatları dikerken, paraları yerken iyidir” dedi.

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Mehmet Özat'ı yakalayan Sinem Boyacı adlı vatandaş, yıkılan binada ailesinden 9 kişiyi kaybettiğini söyledi.
Yaşadığı o anları İHA'ya anlatan Sinem Boyacı, Özat ile arbede yaşadığını belirterek, “Antakya’da depremden sonra Ankara’ya taşındım. Bir AVM organizasyonundaydım. Karşıma kaçak müteahhit çıktı. Kendisini fark ettim, yanına gittim. Yakından sesini duymak ve yüzünü görüp emin olabilmek için saati sordum. Önce inkar etti. Kimliğini görmek istedim. Nedenini sorup heyecandan titreyince o olduğunu anladım. Daha sonra kendisi de itiraf etti. Polisi çağıracağımı söyledim. Kaçmaya çalıştı, tuttum. Bir süre bekledik, polise teslim ettik.

Kendi ailemden 9 kişi, birçok yakın arkadaşım ve yüzlerce kişinin ölümüne sebep oldu. Adalete güveniyorum ve elimden geleni de yapacağım. Yakaladığımda 'Olanlardan haberim yok' dedi. 9 aydır gündemde olmasına rağmen kendisinin haberi yokmuş, masummuş. O zaman adalete gereken bilgilerini verip teslim olsun. İnanılmaz heyecan duydum ilk başta. Ölenlerimizin huzur bulacağını düşünüyorum. Çabam onlar için. Gereken cezayı çekmesini ve yaptıklarının bedelini ödemesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Konuyla alakalı 6 şubat depreminden anne ve babasını kaybeden Kerem Cemil Özer adlı vatandaş da, kendi sosyal medya hesabından bilgilendirmeler yaptı. Özer, müteahhidin yakalandığı anlara dair görüntüleri kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

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