﻿25 zehir taciri tutuklandı

İHA'nın haberine göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçu ile ilgili yapılan çalışmalarda 28 şahsa adli işlem yapıldı. 14 Aralık tarihinde Ankara merkezli 3 ilde dosyalar ile bağlantılı olarak 23 adreste 46 şahsa yönelik operasyon yapıldı ve 44 kişi yakalandı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 119 bin 400 adet satışı yeşil - kırmızı reçeteye tabii sentetik ecza, 21 kilo 892 gram esrar, 1 kilo 383 gram eroin, 664 gram kokain, 100 gram metamfetamin, 5 kilo 225 gram eroin maddesine karıştırılan katkı olarak tabir edilen ketamin, 500 kök Hint keneviri bitkisi, uyuşturucu geliri olduğu değerlendirilen 45 bin 730 Türk Lirası, 300 Dolar ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Toplam 72 şahıs TCK 188/3 maddesi gereğince "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, 2313 Sayılı kanun" kapsamında "Yasa dışı Hint keneviri ekimi ve TCK’nun 191 maddesi gereğince kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında gerekli tahkikat evrakları tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edildi. 25 şahıs tutuklanırken, 19 şahıs hakkında adli kontrol Kararı verildi, 28 şahıs ise yasal işlemleri sonrasında serbest bırakıldı.