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Afgan uyruklu 5 kişiyi Türkiye'de öldüren katil yakalandı

Ankara'da Afgan uyruklu 5 kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı, Afganistan’da yakalandı. Cinayetlerin taraflar arasındaki para transferi nedeniyle işlendiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 15:48
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Ankara'da 5 Afgan'ı öldüren zanlı Afganistan'da yakalandı

Afgan uyruklu 5 kişiyi Türkiye'de öldüren katil yakalandı
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İHA

Kasım ayında Ankara'nın Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'ndeki bir evde Afgan uyruklu 5 kişinin öldürülmüş halde bulunmuştu. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve Afganistan yetkililerince olayın aydınlatılması için özel ekip kuruldu.

Olay mahallinde yapılan aramalarda, dizüstü bilgisayar ile 10 cep telefonu ele geçirildi. Bölgede bulunan güvenlik kamerası ve HTS kayıtlarını inceleyen polis, zanlının Mohammad Omar Yusufi (23) olduğunu tespit etti. Yusufi'nin cinayetlerin ardından yakınlardaki bir çorbacıya gittiği de belirledi.

CİNAYETİ İŞLEME SEBEBİ BELLİ OLDU

Şüphelinin Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği ve cinayetlerin ardından Tahran üzerinden Afganistan'ın Kabil şehrine gittiği tespit edildi. Afgan yetkililerle temasa geçen Türk polisi, şüphelinin gidebileceği yerler ve kişiler konusundaki tespitlerini paylaştı. Bunun üzerine takibe alınan zanlı Herat şehrinde gözaltına alındı, ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Cinayetlerin taraflar arasındaki para transferi nedeniyle işlendiği belirtildi.

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