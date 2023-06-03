Ankara'da Alman plakalı Osmanlı temsilcisi. Fotoğrafı Orhan Uğuroğlu çekti

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Ankara’da dikkat çeken bir görüntü kaydetti. Uğuroğlu'nun kaydettiği fotoğrafta Almanya plakalı aracın arkasında "Osmanlı Seferberlik Halk Harekatı Şereflikoçhisar İlçe Başkanlığı Yurtdışı Temsilciliği" yazdığı görüldü.

STK olarak gösterilen Osmanlı Seferberlik Halk Harekatı daha önce sosyal medyada da gündem olmuştu. Faaliyet kapsamı bilinmeyen oluşum hakkında paylaşım yapan CHP'li Murat Bakan şunları yazmıştı:

"Halkın Özel Harekatı

Ak Gençlik Ocakları

Özel Harekat Ocakları

Türkiye Devlet Fedaileri

Osmanlı Diriliş Halk Harekatı

Şimdi de Uluslararası Osmanlı Seferberlik Halk Harekatı!

Bunlar nasıl sivil toplum kuruluşu?

'Özel harekat, seferberlik' isimli STK'nın amacı, faaliyeti nedir?"

Öte yandan Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla Kastamonulu bir vatandaşın saldırısına uğramıştı. Osmanlı Ocakları Teşkilatı bünyesinde kurulan Ocak Partisi Türkiye'nin 127. partisi oldu.