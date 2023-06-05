Seçim otobüsünü muayenede gören Orhan Uğuroğlu CHP ve Kılıçdaroğlu için muayene önerdi

CHP’nin seçim otobüsünü Araç Muayene İstasyonu’nda gören Orhan Uğuroğlu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Seçim otobüsünü muayenede gören Orhan Uğuroğlu CHP ve Kılıçdaroğlu için muayene önerdi

Cumhurbaşkanlığı seçimleri tamamladı, Erdoğan yüzde 52 oy oranıyla seçimi kazandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 48 oy oranıyla seçimi kaybetti.

Kılıçdaroğlu’nun seçimi kaybettikten sonra istifa etmesi yönünde çağrılar da gelmişti. CHP'de 17 üyenin istifasıyla sonuçlanan MYK toplantısının ardından gözler yeni yönetim kadrosuna çevrildi.

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu’ndan da dikkat çeken bir mesaj geldi.

CHP’nin seçim otobüsünü Araç Muayene İstasyonu’nda gören Orhan Uğuroğlu CHP ve Kılıçdaroğlu için de muayane önerdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uğuroğlu şu ifadeleri kullandı:

CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu için bugün muayene zamanı Araçlarda, insan hayatında olduğu gibi; Siyasette de muayene, teşhis ve tedavi çık önemlidir.

@herkesicinCHP ve @kilicdarogluk bu siyasi rahatsızlıktan bakalım ne zaman, nasıl hangi tedavi yöntemi ile sağlam çıkacak?

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SAAT 11 DE CHP TOPLANIYOR

Öte yandan Kılıçdaroğlu, istifalarını sunan MYK üyeleriyle saat 11'de bir toplantı yapacak.

Geçtiğimiz günlerde CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanmış, MYK üyelerinin istifalarını Kılıçdaroğlu'na sunduğu bildirilmişti.

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