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Ankara'da apartmanda patlama: 1 yaralı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 7 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 02:55
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Ankara'da apartmanda patlama: 1 yaralı

Ankara'da apartmanda patlama: 1 yaralı
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 7 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Kentkoop Mahallesi 1860'ıncı Sokak'taki Barış Sinan Sitesi'ndeki apartmanın 3'üncü katında meydana geldi.

Henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamanın yaşandığı daire ile bitişiğindeki dairenin duvarları yıkılırken, apartmanın önünde park halindeki bazı araçlar da zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. (AA)

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