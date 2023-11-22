Ankara'da belediye otobüsünde 'Sen şöföre karışamazsın' kavgası

Ankara'da seyir halindeki belediye otobüsünde şoförden daha yavaş gitmesini isteyen kadın yolcuya, başka bir kadın yolcunun "Sen şoföre karışamazsın" diye tepki göstermesi üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede otobüsteki bir yolcunun telefon kamerasına yansıdı.